В ФРГ предупредили о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном

В бундестаге раскритиковали использование боеприпасов с обедненным ураном на Украине

Использование на Украине боеприпасов с обедненным ураном может представлять опасность для экологии и здоровья населения, заявила парламентская фракция бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением партии к правительству ФРГ.

Под обращением с заголовком «Урановые боеприпасы: планируемая поставка Великобританией в Украину и возможные последствия для людей и окружающей среды» подписались депутаты Петр Быстрон, Штеффен Котре, Ойген Шмидт, Тино Хрупалла, Маркус Фронмайер, Александр Гауланд, Штефан Койтер, Маттиас Моосдорф, Рене Спрингер, Йоахим Вундрак от имени партии «Альтернатива для Германии».

«Великобритания планирует поставлять Украине бронебойные урановые боеприпасы. Урановые боеприпасы уже использовались в югославских войнах, в Косово и в обеих иракских войнах. Обедненный уран используется для (бронебойных) урановых боеприпасов», — заявили они.

Критики использования урановых боеприпасов указывают на ущерб, наносимый людям и окружающей среде, который заключается в развитии рака и врожденных дефектов

депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» текст обращения к правительству

Со ссылкой на данные СМИ парламентарии напомнили, что боеприпасы с обедненным ураном «в два с половиной раза плотнее стали».

В связи с этим депутаты обращаются к правительству с рядом разъясняющих вопросов, касающихся, в частности, официальной позиции Германии по поводу использования таких боеприпасов.

«Сформировалось ли у федерального правительства мнение о планируемой поставке Великобританией на Украину урановых боеприпасов, и если да, то какое? (...) Проводит ли федеральное правительство исследования и расследования воздействия урановых боеприпасов на здоровье людей?» — говорится в тексте их обращения.

Осудит ли федеральное правительство запланированную поставку британцами урановых боеприпасов на Украину или поддержит отказ нашего британского партнера? депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» текст обращения к правительству

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Комментируя это решение, в Минобороны заявили об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.