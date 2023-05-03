Стилистка подсчитала стоимость гардеробов Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной

Стилистка Элина Кузнецова оценила гардеробы Самойловой и Бородиной в миллионы рублей

Стилистка Элина Кузнецова подсчитала стоимость гардеробов российской блогерши и предпринимательницы, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой и ведущей Ксении Бородиной, оценив их в миллионы рублей. Ее комментарий приводят «Известия».

По словам специалистки, Бородина является обладательницей нескольких сумок люксовых брендов Versace и Prada, цена которых колеблется от 250 тысяч до 5 миллионов рублей. «Касательно обуви Pradа то же самое могу сказать — это не самая дешевая обувь. И, насколько я знаю, у Ксюши, у Оксаны такой обуви не по одной паре», — заявила собеседница издания.

Кроме того, Кузнецова отметила, что Бородина предпочитает дорогостоящую бижутерию испанской марки Tous. Например, серьги данного продавца ювелирных изделий стоят от ста евро (примерно 88 тысяч рублей). Также обе знаменитости носят российские бренды, минимальная стоимость рубашек которых 50 тысяч рублей, добавила эксперт.

В апреле Ксения Бородина отреагировала на высказывания хейтеров, которые раскритиковали ее последний образ. Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она запечатлена в сером оверсайз-свитере с ремнем, надетым поверх атласной юбки черного цвета. Свой наряд телезвезда дополнила капроновыми колготками в тон и туфлями на каблуках с открытой пяткой.