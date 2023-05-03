Astronomy & Astrophysics: вокруг карликовой планеты Квавар нашли два кольца

Международная группа астрономов обнаружила, что карликовая планета Квавар, находящаяся в поясе Койпера, окружена двумя невидимыми кольцами. Результаты исследования приняты к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Карликовая планета Квавар была открыта астрономами Майклом Брауном и Чадом Трухильо в 2002 году. Ее диаметр диаметр составляет примерно 1110 километров, что примерно вдвое меньше диаметра Плутона. Исследователи обнаружили, что на его поверхности содержится водяной лед и имеются признаки криовулканизма. Вокруг нее вращается маленькая луна Вейвот. И планета, и ее спутник были названы в честь мифологических персонажей коренного американского племени тонгва.

В феврале 2023 года вокруг Квавара было обнаружено кольцо, что поставило под сомнение модели формирования колец и спутников. При изучении кольца ученые обнаружили второе кольцо, которое, как и первое, лежит за границей Роша, на которой приливные силы, стремящиеся разорвать небесное тело, уравновешиваются собственной гравитацией этого тела. Ранее считалось, что кольца образуются из объектов, которые попадают внутрь области Роша, а за ее пределами кольца должны сливаться в луну.

Оба кольца были обнаружены косвенно, когда Квавар проходила на фоне звезд, вызывая их затемнение. Некоторые ученые предполагают, что существование колец объясняется влиянием спутника Вейвот.