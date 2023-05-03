Дом покойной звезды «Славных парней» продали в США

Дом покойного актера Рэя Лиотты в Лос-Анджелесе продали за пять миллионов долларов

Дом покойного актера Рэя Лиотты, известного по главной роли в фильме «Славные парни», продали в США. Об этом сообщает Dirt.

Сумма сделки за объект 2001 года постройки площадью 557,4 квадратных метра, расположенный в престижном лос-анджелесском районе Пасифик-Палисейдс, составила пять миллионов долларов (около 399 миллионов рублей). Покупателями стали супруги из города Палм-Бич, штат Флорида.

В двухэтажном доме есть пять спален и шесть ванных комнат, а также двухуровневое фойе, кухня, столовая зона, гостиная и гардеробная. Среди особенностей объекта — высокие потолки, несколько каминов, необычная изогнутая лестница с железными перилами, а также панорамные и арочные окна и дверные проемы. Полы в доме выполнены из дерева.

Интерьер выполнен преимущественно в белых, серых и коричневых тонах, однако встречаются и синие акценты. Из окон открываются виды на океан, каньон и горы. На участке площадью 0,12 гектара есть бассейн, а также несколько мест для отдыха на свежем воздухе и развлечений. Для парковки предусмотрен гараж на две машины.

В апреле стало известно, что родственники покойной актрисы Анджелы Лэнсбери продали принадлежавший ей дом в Лос-Анджелесе на полмиллиона дороже, чем просили за него изначально.