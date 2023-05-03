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19:46, 3 мая 2023Мир

В Белом доме рассказали о попытках разобраться в атаке беспилотников на Кремль

Politico: в администрации президента США пытаются разобраться в атаке БПЛА на Кремль
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В администрации президента США Джо Байдена пытаются разобраться, причастна ли Украина или некая проукраинская группировка к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. Об этом пишет американская газета Politico.

«Чиновники администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом, проведено неконтролируемой проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом», — сообщает издание.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте.

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Глеб Бажуткин
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