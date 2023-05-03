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10:03, 3 мая 2023Путешествия

В Москве произошла массовая отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 3 мая отменили и задержали 24 рейса

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В аэропортах Москвы в среду, 3 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 24 воздушных судов произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписания».

Согласно опубликованным данным, в аэропорту Домодедово задержаны восемь рейсов и отменено также восемь, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета. Во Внуково отменено отправление еще семи лайнеров. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее чем на пять процентов, при этом цена на авиабилеты вырастет на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Он также сообщил о росте стоимости проживания в отелях примерно на восемь процентов.

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Валентина Процкова
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