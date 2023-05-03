Россиянин во время ссоры сбросил знакомого с седьмого этажа

В Тюмени мужчина во время ссоры сбросил знакомого с седьмого этажа

В Тюмени 42-летнего уроженца Новосибирска обвинили в убийстве знакомого. Об этом в среду, 3 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 мая мужчина во время с застолья вышел с 41-летним потерпевшим на балкон, где между ними возникла ссора. Тогда фигурант схватил оппонента за ноги и сбросил с высоты седьмого этажа. Тюменец скончался на месте. Во время допроса мужчина признал свою вину, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что под Астраханью 65-летнего россиянина осудят за убийство сына в день его рождения.