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19:22, 3 мая 2023Среда обитания

В центре Парижа разрешат купаться

К Олимпийским играм 2024 года в Париже разрешат купаться в Сене

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

К летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже, в центре города появятся места для купания в Сене. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление властей французской столицы.

По словам мэрии, к началу соревнований река должна быть уже достаточно чистой, чтобы в ней разрешили купаться. С 2025 года город планирует предоставить такую возможность на постоянной основе. Специальные площадки оборудуют в центре города, на правом берегу реки напротив островов Сите и Сен-Луи. Десятки мест для купания появятся и в других частях столицы.

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Запрет на купание в Сене действует с 1923 года. Правило связано с высоким уровнем загрязнения реки. В воде содержится большое количество бактерий, и существует риск заражения лептоспирозом, возбудители которого переносятся через крысиную мочу. Однако власти заявили, что к началу Игр река будет безопасной для купания в 91 проценте случаев.

Летом 2022 года на фоне экстремальной жары в Париже пришли к выводу, что город остро нуждается в зеленых насаждениях, которые могут создать тень. Тогда из-за отсутствия насаждений температура на открытых участках, включая площадь около Оперы Гарнье поднялась до 56 градусов Цельсия. При этом в тени она могла бы снизиться до 28 градусов.

Нина Ташевская
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