Депутат Вассерман предложил бороться с украинскими дронами сеткой-рабицей

Депутат Госдумы Вассерман предложил бороться с дронами ВСУ сеткой-рабицей

Пока еще не разработаны способные противостоять мелким летающим объектам системы противовоздушной обороны (ПВО), бороться с украинскими дронами можно с помощью сетки-рабицы. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Его цитирует RostovGazeta.

Сейчас ведутся разработки систем нового поколения, которые будут обладать большей чувствительностью, но они «очень далеки от завершения». «Главная проблема заключается в том, что высокочувствительные локаторы могут быть слишком подозрительны и реагировать даже на птиц», — пояснил Вассерман.

Удары украинских беспилотников, считает он, чаще всего не способны нанести большой ущерб, но при попадании, например, в нефтяной резервуар могут повлечь катастрофические последствия. Такие объекты, полагает парламентарий, надо накрывать сеткой-рабицей. «Можно даже в кустарных условиях, на большом расстоянии от самого объекта. Чтобы даже если беспилотник взорвется на сетке, его осколки не повредили бы защищаемый объект», — подытожил он.

В ночь со 2 на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в резервуаре с нефтепродуктами начался пожар. Ему присвоили третий ранг сложности — по последним данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и 5 пожарных поездов. Предположительно, причиной пожара стала атака беспилотника. Официально власти причину пожара не назвали.