У контрабандиста изъяли человеческие волосы на миллионы рублей

Daily Sabah: полиция Турции изъяла партию человеческих волос из Ирана на 1,5 миллиона лир

В Турции задержали контрабандиста, который ввез в страну партию волос на полтора миллиона турецких лир (6,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Sabah.

397 пучков человеческих волос были изъяты сотрудниками полиции у прибывшего из Ирана пассажира в восточной провинции Агры в среду, 3 мая. Волосы, по версии следствия, планировалось переправить на Гранд-базар Стамбула для изготовления париков. Подозреваемый был взят под стражу, но отпущен после допроса.

Стамбульский Гранд-базар — достопримечательность турецкой столицы. Один из крупнейших крытых рынков мира состоит из 66 улиц, на которых расположено более четырех тысяч магазинов, торгующих ювелирными украшениями, антиквариатом, коврами, сувенирами и другими изделиями. Помимо торговых точек, на территории Гранд-базара располагаются многочисленные рестораны, жилые помещения, мечети и даже кладбище. Строительство рынка началось в 1435 году, после взятия города войсками османского султана Мехмеда II и падения Византийской империи.

Ранее сообщалось, что в Турции полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов (79 миллионов рублей). Стамбульские правоохранители перехватили партию необработанных камней в ходе специальной операции на Гранд-базаре.