Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:35, 3 мая 2023Из жизни

У контрабандиста изъяли человеческие волосы на миллионы рублей

Daily Sabah: полиция Турции изъяла партию человеческих волос из Ирана на 1,5 миллиона лир

Фото: Sergii_Petruk / Shutterstock / Fotodom

В Турции задержали контрабандиста, который ввез в страну партию волос на полтора миллиона турецких лир (6,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Sabah.

397 пучков человеческих волос были изъяты сотрудниками полиции у прибывшего из Ирана пассажира в восточной провинции Агры в среду, 3 мая. Волосы, по версии следствия, планировалось переправить на Гранд-базар Стамбула для изготовления париков. Подозреваемый был взят под стражу, но отпущен после допроса.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Повелитель женских сердец. Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Повелитель женских сердец.Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
6 августа 2021

Стамбульский Гранд-базар — достопримечательность турецкой столицы. Один из крупнейших крытых рынков мира состоит из 66 улиц, на которых расположено более четырех тысяч магазинов, торгующих ювелирными украшениями, антиквариатом, коврами, сувенирами и другими изделиями. Помимо торговых точек, на территории Гранд-базара располагаются многочисленные рестораны, жилые помещения, мечети и даже кладбище. Строительство рынка началось в 1435 году, после взятия города войсками османского султана Мехмеда II и падения Византийской империи.

Ранее сообщалось, что в Турции полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов (79 миллионов рублей). Стамбульские правоохранители перехватили партию необработанных камней в ходе специальной операции на Гранд-базаре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?
Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов до турниров
Средства ПВО сработали на юго-востоке Крыма
Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии
Популярный комик рассказал о конкуренции в российском юморе
Россиянам раскрыли способы меньше платить за тепло
Названа цель визита Зеленского в Финляндию
Зеленский отверг причастность Украины к атаке на Кремль
Денежные переводы россиян в одну страну выросли в пять раз
Стилистка показала способ защитить одежду от пятен косметики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.