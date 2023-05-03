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00:56, 3 мая 2023Россия

В Москве несколько автомобилей столкнулись на МКАД

В Москве на внутренней стороне 80-го километра МКАД столкнулись три автомобиля
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал / «Дептранс. Оперативно»

В Москве на внутренней стороне 80-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, инцидент произошел после развязки с Бусиновским проездом. На месте происшествия работают службы. Детали произошедшего устанавливаются. Движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено, отмечает Дептранс.

30 апреля автомобиль Ferrari врезался в столб в Москве. ДТП произошло на Рублевском шоссе. Машина была без регистрационных номеров.

Ранее на Киевском шоссе произошло смертельное ДТП с участием шести автомобилей. Массовая авария случилась на 41-м километре трассы. Погиб один человек, еще двое пострадали.

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Юлия Мискевич
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