В Москве несколько автомобилей столкнулись на МКАД

В Москве на внутренней стороне 80-го километра МКАД столкнулись три автомобиля

В Москве на внутренней стороне 80-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, инцидент произошел после развязки с Бусиновским проездом. На месте происшествия работают службы. Детали произошедшего устанавливаются. Движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено, отмечает Дептранс.

30 апреля автомобиль Ferrari врезался в столб в Москве. ДТП произошло на Рублевском шоссе. Машина была без регистрационных номеров.

Ранее на Киевском шоссе произошло смертельное ДТП с участием шести автомобилей. Массовая авария случилась на 41-м километре трассы. Погиб один человек, еще двое пострадали.