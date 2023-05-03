В Москве несколько автомобилей столкнулись на МКАД
В Москве на внутренней стороне 80-го километра МКАД столкнулись три автомобиляСюжетДТП в Москве:
В Москве на внутренней стороне 80-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По информации ведомства, инцидент произошел после развязки с Бусиновским проездом. На месте происшествия работают службы. Детали произошедшего устанавливаются. Движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено, отмечает Дептранс.
30 апреля автомобиль Ferrari врезался в столб в Москве. ДТП произошло на Рублевском шоссе. Машина была без регистрационных номеров.
Ранее на Киевском шоссе произошло смертельное ДТП с участием шести автомобилей. Массовая авария случилась на 41-м километре трассы. Погиб один человек, еще двое пострадали.