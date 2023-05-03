14-летний российский подросток погиб на заброшенной стройке

В Ростовской области 14-летний подросток погиб на заброшенной стройке

В Волгодонске Ростовской области 14-летний подросток погиб, гуляя на заброшенной стройке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, все произошло 2 мая в слободе Большая Мартыновка. Мальчик с другом свободно прошли на заброшку на улице Ковалева, там на них обрушилась бетонная плита.

14-летний подросток скончался на месте, а его 13-летнего товарища забрали с травмами в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратора Ростовской области также контролирует ход расследования.

11 апреля сообщалось, что в Перми школьник погиб из-за падения кирпича на голову на заброшенной стройке. Факт гибели ребенка подтвердили и в региональном Минздраве.

Горожане после случившегося рассказали в соцсетях, что заброшенная площадка пользовалась популярностью у несовершеннолетних.