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13:59, 3 мая 2023Россия

14-летний российский подросток погиб на заброшенной стройке

В Ростовской области 14-летний подросток погиб на заброшенной стройке

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Волгодонске Ростовской области 14-летний подросток погиб, гуляя на заброшенной стройке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, все произошло 2 мая в слободе Большая Мартыновка. Мальчик с другом свободно прошли на заброшку на улице Ковалева, там на них обрушилась бетонная плита.

14-летний подросток скончался на месте, а его 13-летнего товарища забрали с травмами в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратора Ростовской области также контролирует ход расследования.

11 апреля сообщалось, что в Перми школьник погиб из-за падения кирпича на голову на заброшенной стройке. Факт гибели ребенка подтвердили и в региональном Минздраве.

Горожане после случившегося рассказали в соцсетях, что заброшенная площадка пользовалась популярностью у несовершеннолетних.

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Анна Щербакова
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