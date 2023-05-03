Под брендом Motorola вышел дешевый смартфон со стилусом

GSM Arena: Motorola представила смартфон Moto G Stylus, имеющий стилус

Motorola анонсировала недорогой смартфон, имеющий стилус. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Аппарат Moto G Stylus отличается от устройств других брендов тем, что имеет в комплекте стилус. По словам журналистов медиа, производители смартфонов редко представляют смартфоны со стилусом, однако некоторым пользователям такой аксессуар может быть полезен.

Moto G Stylus вышел с 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 1600х750 пикселей с частотой 90 герц. Аппарат получил процессор Mediatek Helio G85, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, графический ускоритель Mali-G52 MC2.

На задней панели смартфона расположена двойная камера с объективами разрешением 50 и 2 мегапикселей. Телефон оснащен батарей емкостью 5000 миллиампер-часов. Moto G Stylus оценили в 200 долларов или около 16 тысяч рублей.

Также Motorola выпустила смартфон Moto G. Устройство отличается от Moto G Stylus наличием процессора Snapdragon 480+ 5G, версии с 128 гигабайтами встроенной памяти, камеры с объективами разрешением 48 и 2 мегапикселей. Смартфон оценили в 250 долларов или около 20 тысяч рублей.

В конце апреля аналитики Counterpoint Research рассказали, что в 2022 году Apple и Samsung продали больше всего восстановленных смартфонов. По словам специалистов, спрос на восстановленные устройства обусловлен тем, что на развивающихся рынках потребители все чаще оставляют кнопочные телефоны и переходят на смартфоны.