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16:05, 25 апреля 2023Наука и техника

Названы самые популярные бренды восстановленных смартфонов

Counterpoint: Apple лидировала на рынке восстановленных смартфонов в 2022 году

Фото: Daniel Romero / Unsplash

В 2022 году Apple и Samsung продали больше всего восстановленных смартфонов. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

Аналитики компании рассказали, что в минувшем году рынок восстановленных устройств — бывших в употреблении девайсов и подготовленных для повторной продажи — вырос всего на 5 процентов. Это меньше, чем могло бы быть, что связывают со снижением рынка восстановленных аппаратов в Китае на 17 процентов.

Лидером рынка аналитики назвали Apple, которая получила долю 49 процентов — в 2021 году компания имела долю 44 процента. Вторым производителем популярных устройств оказалась корпорация Samsung, доля которой снизилась за год с 28 до 26 процентов. В топ также попали китайские производители Vivo, Oppo и Huawei.

По словам экспертов, спрос на восстановленные устройства обусловлен тем, что на развивающихся рынках потребители все чаще оставляют кнопочные телефоны и переходят на смартфоны. «Уровень доверия к восстановленным смартфонам вырос на всех рынках», — отметили авторы отчета. Также специалисты заявили, что ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) подобных гаджетов продолжает расти.

Ранее специалисты Canalys заявили, что компания Samsung оказалась лидером глобального рынка смартфонов в первом квартале 2023 года. На второй позиции разместилась Apple, на третьем — Xiaomi.

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Андрей Ставицкий
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