В российском регионе туристка не дождалась спасателей и умерла

Mash Siberia: жительница Красноярска умерла во время отдыха в Туве

Отдыхавшая в Туве россиянка не дождалась спасателей и умерла. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Несчастный случай произошел с жительницей Красноярска во время отдыха в Бай-Тайгинском районе. По предварительным данным, у туристки возникли проблемы с сердцем.

«Одной из участниц группы стало плохо, — говорится в сообщении. — Вызвали санавиацию, но борт не смог сесть: ночью все замело снегом. К лагерю идут спасатели с проводником».

Ранее в апреле индийский альпинист Анурага Малу (Anurag Maloo) провалился в глубокую расщелину на десятой по высоте вершине в мире — горе Аннапурна в Непале — и чудом остался жив. Турист упал с высоты 5,8 тысячи метров при спуске из третьего лагеря на горе.