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14:57, 3 мая 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о центре контроля военных поставок в Германии

На Украине рассказали о существовании центра контроля военных поставок в Штутгарте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставки вооружения на Украину контролируются из специального центра в Германии. Об этом в Telegram сообщило Управление стратегическими коммуникациями Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В Штутгарте существует Центр контроля EUCOM Украины, который контролирует предоставление и использование оружия», — рассказали в ведомстве, добавив, что информация о предоставленной военной технике «доступна тем, у кого она должна быть».

Также сообщается, что во всех запросах европейских государств-партнеров Киева раскрывается не вся информация о поставках вооружения.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получают западное оружие раньше, чем в этом признаются страны-поставщики. Он также отметил, что одним из главных приоритетов для украинской армии сейчас является обслуживание уже имеющейся техники, а также ремонт и закупка нужных для нее запчастей.

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Алевтина Запольская
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