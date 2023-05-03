ООН призвала воздержаться от эскалации после атаки на Кремль

ООН призвала стороны конфликта на Украине воздержаться от эскалации после атаки на Кремль

ООН призывает стороны конфликта на Украине воздержаться от эскалации на фоне атаки на Кремль, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Его цитирует ТАСС.

«Мы решительно подтверждаем свой призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он, добавив, что ООН «не находится в той позиции», чтобы подтвердить сообщения российской и украинской сторон по поводу инцидента.

3 мая стало известно о попытке Киева атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как покушение на президента России Владимира Путина.