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19:15, 3 мая 2023Мир

В США проинформируют сенат об атаке на Кремль

Politico: чиновники США проинформируют комитет сената по разведке об атаке на Кремль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Американские чиновники проинформируют комитет сената по разведке об атаке двух украинских дронов на Кремль. Об этом сообщает Politico.

«Члены комитета сената по разведке будут проинформированы администрацией в среду, в 14.30 по местному времени (20.30 мск)», — сказано в публикации.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте, а также то, что Киев не уведомлял США о вероятной атаке на Кремль.

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Виктория Кондратьева
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