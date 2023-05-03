В США проинформируют сенат об атаке на Кремль

Politico: чиновники США проинформируют комитет сената по разведке об атаке на Кремль

Американские чиновники проинформируют комитет сената по разведке об атаке двух украинских дронов на Кремль. Об этом сообщает Politico.

«Члены комитета сената по разведке будут проинформированы администрацией в среду, в 14.30 по местному времени (20.30 мск)», — сказано в публикации.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте, а также то, что Киев не уведомлял США о вероятной атаке на Кремль.