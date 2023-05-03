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14:08, 3 мая 2023Мир

В США ответили на слова Зеленского об утечке данных Пентагона

CNN: в США после слов Зеленского об утечке Пентагона заявили о контактах с Киевом

Фото: Alain Rolland / European Union 2023 / Handout / Reuters

США постоянно контактируют с Украиной по многим вопросам, в том числе, по утечке секретных данных Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица Вашингтона.

«Мы постоянно общаемся с нашими украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по поводу несанкционированного раскрытия информации, но мы не собираемся вдаваться в подробности этих частных обсуждений», — ответил американский чиновник на слова президента Украины Владимира Зеленского об утечке разведданных.

Ранее украинский лидер в интервью газете The Washington Post заявил, что узнал об утечке секретных данных из СМИ и не получал заранее информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. Он подчеркнул, что это «плохо для репутации Белого дома и США и невыгодно для Украины».

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона. В опубликованных в сети документах содержалась информация о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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Семен Александров
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