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16:18, 3 мая 2023Среда обитания

Россиян из ветхих домов начнут переселять в деревянные

Минстрой разрешил переселять жителей аварийных зданий в деревянные дома

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Россиян, проживающих в аварийных зданиях, начнут переселять в деревянные дома. Такой способ решения проблемы ветхого жилья разрешил Минстрой, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки ведомство внесло в рекомендации по формированию регионами адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Уточняется, что вместо ветхого жилья можно предоставить как многоквартирный деревянный дом, так и индивидуальный.

Генеральный директор группы компаний «CLT девеломпент» Павел Карнаух подчеркнул, что деревянные здания строить в 2,5 раза быстрее, чем железобетонные. Кроме того, такие конструкции сейсмоусточивы, а их вес — в пять раз меньше, чем у многоквартирных построек из привычных материалов. «За счет этого дома из CLT-панелей можно возводить над подземными сооружениями — например, тоннелями или метро, что дает дополнительные возможности для застройки в крупных городах», — отметил Карнаух.

Ранее специалисты Россельхозбанка спрогнозировали, что к 2030 году доля деревянных многоквартирных домов в России вырастет до семи процентов от общего объема жилищного строительства. Суммарная площадь такого жилья к указанному сроку составит около 15 миллионов квадратных метров. Сейчас на многоквартирные здания из дерева приходится менее одного процента, а их площадь составляет 23,2 тысячи «квадратов».

Нина Ташевская
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