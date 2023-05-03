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10:16, 3 мая 2023Забота о себе

Врач предупредил о токсических эффектах вейпов

Нарколог Масякин предупредил россиян о токсических эффектах вейпов

Фото: DedMityay / Shutterstock / Fotodom

Безопасного потребления содержащей никотин продукции не существует, подчеркнул главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, чем опасны вейпы и другие электронные средства доставки никотина (ЭСДН).

Опасность вейпов

По словам врача, изучение токсического вреда вейпов и других ЭСДН активно продолжается. Известно, что токсический эффект от использования этих устройств связан с пропиленгликолем и глицерином. Дело в том, что при их нагревании образуется акролеин, ацетальдегид, нитрозамины и другие вредные вещества. Также токсический эффект связан с различными ароматическими добавками.

Поражение легких зависит от того, какую смесь потребляет вейпер, и от изначального состояния его иммунной системы. У одних может развиться бронхит, у других бронхиолит, у третьих — альвеолит либо липоидная пневмония

Антон Масякинпсихиатр-нарколог

Достоверную статистику пока собрать сложно, однако говорить о безопасности потребления ЭСДН не приходится, отметил он. Специалист убежден, что по мере изучения токсических эффектов электронных сигарет и других подобных устройств диапазон рисков различных заболеваний будет только нарастать.

На текущий момент известно, что при потреблении ЭСДН возрастают риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особенно опасно использование вейпов подростками и беременными женщинами.

«Доказан вред ЭСДН именно на развивающийся организм: снижаются когнитивные возможности подростка, снижается память, внимание, нарастает раздражительная слабость, беспокойство, что приводит к снижению успеваемости. Доказан токсический эффект ЭСДН на развитие плода беременной женщины: риски выкидышей, нарушения развития плода и другие», — пояснил нарколог.

Кроме того, активное курение ЭСДН способно приводить к передозировкам с обмороками и утратой сознания, так как никотин является психоактивным веществом с высоким нейротоксическим эффектом.

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Сравнение вейпов и сигарет

«Токсический компонент у ЭСДН действительно ниже, чем у обычных сигарет, и многие люди, опираясь на эту информацию, используют вейпы с целью отказа от потребления обычных сигарет», — высказался Масякин. Но использование вейпов и других ЭСДН никоим образом не поможет побороть никотиновую зависимость, указал врач.

Он отметил, что существуют картриджи с высоким содержанием никотина, которое потребитель не может контролировать в связи с различными добавками и ароматизаторами. «Поэтому отказаться от курения с помощью вейпов невозможно, а у подростков, которые начали именно с вейпов, зависимость от никотина формируется также быстро, как при курении сигарет, что может спровоцировать их на потребление обычной табачной продукции», — рассказал медик.

Каждому необходимо помнить, что не существует безопасного потребления никотинсодержащей продукции

Антон Масякинпсихиатр-нарколог

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

В конце апреля в Санкт-Петербурге 13-летний школьник покурил вейп и попал в больницу с диагнозом «токсическое действие никотина».

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Екатерина Смирная
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