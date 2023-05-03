73-летняя дизайнер снялась в откровенном платье и удивила фанатов

73-летняя дизайнер Вера Вонг снялась в откровенном платье для Met Gala и удивила фанатов

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг снялась в откровенном наряде для бала Met Gala и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

73-летняя модельер поделилась серией снимков, на которых она предстала в белом облегающем платье, верх которого оформлен объемным черным бантом. Также на самой юбке были расположены вырезы по бокам и надпись с именем покойного дизайнера Карла Лагерфельда. Вдобавок Вонг дополнила свой образ черными высокими перчатками, а волосы распустила.

Поклонники удивились моложавой внешности женщины, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная», «Великолепно смотришься», «Королева Met Gala», «Как и всегда выглядишь потрясающе», «Это невероятно круто и особенно красиво. Само совершенство», — высказывались они.

В апреле Вера Вонг рассказала, что сохранять молодость ей помогает работа. «Никто не верит мне, когда я это говорю, но работа помогает сохранить юность. Она поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности. Я думаю, все это влияет на состояние тела», — отметила знаменитость.