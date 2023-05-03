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04:50, 3 мая 2023Россия

Военный аналитик назвал восемь способов сорвать контрнаступление ВСУ

«Взгляд»: военный аналитик Онуфриенко заявил о восьми способах сорвать наступление ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия проводит серию операций по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с изданием «Взгляд» назвал восемь вероятных для использования ВС РФ способов.

Первая и самая важная задача сейчас — это работа разведки, которая должна определить место и время основного удара противника. Это позволит наносить массированные удары по районам концентрации войск, уничтожая скопления живой силы и техники противника на этапе их развертывания, заявил военный аналитик.

Вторая задача — поражение мест дислокации ВСУ массированными ракетно-бомбовыми ударами. «Мы должны в полной мере задействовать авиацию, чего пока не делали, так как не все системы ПВО противника подавлены», — пояснил Онуфриенко. Третья составляющая — отдельные удары по объектам, где расположены средства, необходимые ВСУ для ведения боевых действий, в том числе боеприпасы.

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В качестве четвертого компонента срыва контрнаступления ВСУ Онуфриенко назвал удары по штабам ВСУ с целью уничтожения руководства украинских войск, высших офицеров и командующих, в том числе во время совещаний.

Пятая группа целей — узлы связи и нарушение способов обмена информацией между командованием ВСУ. К шестой цели аналитик отнес объекты транспортной инфраструктуры: железнодорожные узлы, мосты, ключевые транспортные развязки, подстанции энергоснабжения железной дороги, особенно пути и маршруты, связывающие Украину с Польшей.

Онуфриенко назвал седьмым компонентом срыва продвижения ВСУ поражение мест производства и ремонта техники, из-за чего украинская армия не сможет быстро доставлять технику с фронта на починку и перебрасывать ее обратно. Восьмая задача — это удары по ближнему тылу, в момент развертывания противника и концентрации его войск до их перехода в наступление, заключил эксперт.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что Россия срывает наступление ВСУ, постоянно нанося упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии, а также планирующих авиабомб.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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