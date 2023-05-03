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13:33, 3 мая 2023Мир

Захарова описала требования Польши по репарациям к России фразой «доиграются»

Захарова заявила, что Польша рискует доиграться при выдвижении РФ требования по репарациям

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Польша рискует «доиграться», если Варшава выдвинет России требования по репарациям за ущерб, якобы понесенный страной в ходе Второй мировой войны от СССР. Так слова главы отдела международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидача прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, я просто одним словом могу ответить на этот вопрос: доиграются», — прокомментировала она.

2 мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша сначала хочет получить репарации от Германии, а уже после может перейти с этим вопросом к России.

В сентябре прошлого года власти Польши официально потребовали от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны. В ответ на это Берлин заявил, что все репарации и компенсации уже выплачены, и поэтому платить не собирается.

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Виктория Кондратьева
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