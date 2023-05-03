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12:55, 3 мая 2023Мир

МИД России назвал дату проведения переговоров по зерновой сделке с ООН

Захарова: переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН пройдут 5 мая в Москве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Очередной раунд переговоров по зерновой сделке между Россией и представителями ООН пройдет 5 мая в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Трансляция ведется на YouTube-канале ведомства.

«Наши оценки выполнения черноморской инициативы с увязкой выполнения меморандума России и Секретариата ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны. Они не изменились», — добавила Захарова.

При этом дипломат не рассказала, когда пройдут переговоры с Киевом и Анкарой в рамках сделки. Как говорил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, они состоятся в Стамбуле 5 мая. Он также выразил надежду, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок.

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Виктория Кондратьева
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