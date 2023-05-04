В Швеции начали проверку пенсионного фонда после краха американских банков

Bloomberg: пенсионный фонд Швеции Alecta проверят из-за инвестиций в банки США

Управление финансового надзора Швеции начало расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны из-за вложений в американские банки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

Согласно заявлению организации, системы управления рисками фонда Alecta будут тщательно проверены в связи с неудачными сделками с ценными бумагами банков США, которые привели к убыткам почти в 2 миллиарда долларов. Фонд контролирует 1,2 триллиона крон (116 миллиардов долларов) пенсионных накоплений примерно четверти населения Швеции.

Отправной точкой для расследования инспекции станут три пакета акций Alecta обанкротившихся американских банков. «Мы проверим, соблюдал ли фонд внешние и внутренние правила в отношении инвестиций в Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank», — сказано в заявлении надзорного органа. Ошибки в управлении финансами ранее привели к увольнению генерального директора Alecta Магнуса Биллинга.

В марте в Alecta заявили, что ожидают полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank и Signature Bank. Тогда же фонд продал все свои акции в американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов). Позднее Bloomberg сообщил, что при сохранении доли в First Republic убытки Alecta выросли бы еще на 214 миллионов долларов.