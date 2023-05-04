В России оценили огневую мощь БМП-3

Военный эксперт Суконкин сообщил, что вооружение БМП-3 способно пробивать стены зданий

Вооружение боевой машины пехоты БМП-3, которая получила орудие калибра 100 миллиметров и автоматическую пушку калибра 30 миллиметров, способно пробивать стены зданий. Об этом военный эксперт Алексей Суконкин сообщил в беседе с News.ru.

По его словам, огневая мощь БМП-3 внушает ужас. Она позволяет разрушить обычный жилой дом при длительном огневом воздействии.

«В панельной застройке от нее не спрячешься никак. 30-миллиметровая пушка — это ужас, бетонные, кирпичные стены обычного жилого здания для ее снарядов не проблема. Представьте, килограммовый разрывной снаряд несется на огромной скорости. Не говоря о 100-миллиметровой пушке — здания разберет шикарно», — сказал Суконкин.

Специалист отметил, что в бою БМП-3 может поддерживать танки огнем автоматической пушки калибра 30 миллиметров.

БМП-3 получила пушку-пусковую установку 2А70 калибра 100 миллиметров, которая позволяет запускать противотанковые ракеты, и автоматическую пушку 2А72 калибра 30 миллиметров. Также в арсенал машины входят три пулемета.

Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») разработал комплекты навесной динамической защиты для БМП-3.