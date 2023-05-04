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16:48, 4 мая 2023Наука и техника

Загрязнение воздуха увеличило риск развития деменции

Journal of Alzheimer's Disease: загрязнение воздуха ухудшает когнитивные навыки

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что загрязнение воздуха из-за транспорта и электростанций увеличивают риск развития деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

Исследователи проанализировали данные за 12-летний период о когнитивных способностях примерно 1100 мужчин, средний возраст которых составлял 56 лет. Кроме того, они изучили показатели воздействия аэрозольных частиц 2,5 микрометра в диаметре (PM2,5) и диоксида азота в воздухе, которые образуются при сжигании ископаемого топлива, на эпизодическую память, исполнительные функции, беглость речи и скорость обработки информации мозгом.

Оказалось, что участники, которые испытывали на себе более высокий уровень воздействия PM2,5 и NO2 в возрасте от 40 до 50 лет, демонстрировали худшие когнитивные функции в плане беглости речи. Лица в возрасте от 56 до 68 лет, подвергшиеся высокому уровню PM2,5 показали худшие результаты для исполнительной функции, а те, кто подвергся более высокому воздействию NO2, показали худшие результаты, связанные с эпизодической памятью.

Исполнительная функция заключается в планировании, контроле и координации умственного поведения и действий. Эпизодическая память — это способность вспоминать и повторно переживать отдельные, специфические прошлые события.

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Александр Еникеев
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