Россиянин перечислил пять запрещенных в Дагестане действий туристов

Блогер «Дзен»: в Дагестане туристам не стоит демонстрировать татуировки на публике

Российский путешественник и тревел-блогер посетил Дагестан и перечислил пять запрещенных в регионе действий туристов. Своими советами мужчина поделился в личном блоге «Мой автодом» на портале «Дзен».

По словам автора публикации, несмотря на то, что в современном мире правила поведения в общественных местах постепенно смягчаются, Дагестан «остается непреклонным», оберегая традиционные ценности.

Например, в регионе не принято обниматься или целоваться на публике, а также иным подобным образом выражать чувства. Также не стоит привлекать к себе излишнее внимание ярким цветом волос, необычными прическами, а также демонстрацией татуировок и пирсингов. «Что для одних самовыражение, то для других привлечение внимания к своей персоне и его не жалуют. Вычурная одежда в регионе тоже не приветствуется, даже если она очень скромная», — добавил россиянин.

Кроме того, в республике под запретом распитие алкогольных напитков в общественных местах и использование нецензурных выражений. «Русский мат очень яркий и иногда только с его помощью можно описать всю степень происходящего одним емким словом. Конечно, совру, если скажу, что в Дагестане не ругаются. Но при старших, женщинах и детях — это табу», — отметил блогер.

В заключение путешественник отдельно обратил внимание, что в регионе женщинам стоит воздержаться от курения. «Идеи равноправия явно не спешат в республику, это не секрет, но курящим дамам тут приходится нелегко, — заявил он. — Замечание могут сделать даже туристке, так что курильщицам, если они не готовы к шквалу негатива, стоит поискать укромные места».

Ранее российский тревел-блогер раскрыл главные причины отказа соотечественников от отдыха на Кавказе. По мнению мужчины, россияне не готовы к ограничениям, особенно если приехали отдыхать. Более того, у многих людей в головах сложился устойчивый стереотип, что на Кавказе всегда опасно, и переубедить их довольно сложно.