Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:05, 4 мая 2023Экономика

Спрогнозированы сроки отказа стран от доллара

Экономист Федюкович спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет

Фото: Pixabay

Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович в разговоре с Ura.ru спрогнозировала сроки, в которые страны откажутся от расчета в единой валюте — долларах. Она считает, что это может произойти в ближайшее десятилетие.

«Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно», — заявила она.

Экономист пояснила, что из-за сокращения разницы в курсах валют значительно снижается экономическая выгода проводимых сделок, а больше всего от этого страдают инвесторы. Федюкович усомнилась в отказе государств от расчета в долларах в ближайшем будущем, при этом отметив, что ряд стран уже начал двигаться в этом направлении. По ее мнению, данный процесс займет от пяти до 10 лет.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире. В то же время она добавила, что ему пока нет альтернативы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
Пентагон решил закупить и произвести комплексы Javelin
Стало известно о стягивании составов с техникой ВСУ в сторону Приднестровья
Названы наиболее часто попадающие на штрафстоянки в Москве автомобили
Спрогнозированы сроки отказа стран от доллара
Авиаэксперт в области БПЛА высказался об атаке дронов на Кремль
В МИД России оценили вероятность переговоров с Украиной
Россиянам раскрыли алгоритм действий для извлечения клеща
Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться российский бизнесмен
Американский журналист высмеял версию Запада о причастности РФ к атаке на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.