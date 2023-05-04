Спрогнозированы сроки отказа стран от доллара

Экономист Федюкович спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет

Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович в разговоре с Ura.ru спрогнозировала сроки, в которые страны откажутся от расчета в единой валюте — долларах. Она считает, что это может произойти в ближайшее десятилетие.

«Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно», — заявила она.

Экономист пояснила, что из-за сокращения разницы в курсах валют значительно снижается экономическая выгода проводимых сделок, а больше всего от этого страдают инвесторы. Федюкович усомнилась в отказе государств от расчета в долларах в ближайшем будущем, при этом отметив, что ряд стран уже начал двигаться в этом направлении. По ее мнению, данный процесс займет от пяти до 10 лет.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире. В то же время она добавила, что ему пока нет альтернативы.