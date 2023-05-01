Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара

Глава МВФ Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире. Ее слова приводит РИА Новости.

1 мая Георгиева приняла участие в мероприятии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Там она сообщила, что в мировой торговле наблюдается тенденция отказа от использования доллара. В то же время она добавила, что ему пока нет альтернативы.

Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара. Однако я не вижу ему какой-либо альтернативы. Во всяком случае, на ближайшее время Кристалина Георгиева глава МВФ

Ранее Кристалина Георгиева спрогнозировала скорый бум из-за уязвимости глобальной экономики. По ее словам, мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, однако в банковском секторе в США и Швейцарии наблюдаются проблемы.