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20:31, 1 мая 2023Экономика

Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара

Глава МВФ Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире

Фото: Unsplash

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире. Ее слова приводит РИА Новости.

1 мая Георгиева приняла участие в мероприятии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. Там она сообщила, что в мировой торговле наблюдается тенденция отказа от использования доллара. В то же время она добавила, что ему пока нет альтернативы.

Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара. Однако я не вижу ему какой-либо альтернативы. Во всяком случае, на ближайшее время

Кристалина Георгиеваглава МВФ
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Ранее Кристалина Георгиева спрогнозировала скорый бум из-за уязвимости глобальной экономики. По ее словам, мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, однако в банковском секторе в США и Швейцарии наблюдаются проблемы.

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Вера Владзиевская
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