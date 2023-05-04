Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 3 апреля, евро — ниже 86 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 4 мая, курс доллара упал ниже 78 рублей. На минимуме валюта опускалась до отметки в 77,8 рубля — такого уровня курс достиг впервые с 3 апреля, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации материала курс немного скорректировался, до 78,05 рубля. Параллельно снижается курс европейской валюты. В нижней точке евро торговался на уровне 85,6 рубля. По состоянию на 16:08 курс составлял 85,9 рубля.

Котировки падают на фоне решения Минфина почти вдвое сократить продажи иностранной валюты в мае в рамках бюджетного правила, пишет «Интерфакс». Ведомство направит на эти цели 40,4 миллиарда рублей в период с 10 мая по 6 июня. Сумма эквивалентна 2 миллиардам рублей в пересчете на ежедневные продажи — с 7 апреля объем ежедневных продаж составлял 3,7 миллиарда рублей.

Опрошенные агентством аналитики также связывают изменения котировок с действиями спекулянтов, отыгрывающих технические сигналы на укрепление рубля.