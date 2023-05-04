В Петербурге ракетный комплекс «Бастион» протаранил отбойник на трассе

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли протаранивший отбойник ракетный комплекс «Бастион»

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли протаранивший отбойник трассы оперативно-тактический ракетный комплекс «Бастион». Кадры публикует издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По данным портала, ДТП произошло на Кольцевой автодороге. На публикуемых кадрах видно, что из-за силы удара часть военной машины оказалась между двух отбойников. На этом участке дороги образовалась пробка.

О пострадавших в инциденте не сообщается. Городские власти случившееся не комментировали.

Похожий случай произошел ранее в Нижегородской области — там столкнулись перевозивший боеприпасы грузовик и цистерна с топливом.

В августе прошлого года «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщали, что комплексы «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу. Ракеты «Оникс» комплекса «Бастион» могут поражать цели на дистанции до 600 километров.