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12:47, 4 мая 2023Бывший СССР

Описаны последствия провала украинского контрнаступления

Политолог Жарихин допустил перенос украинского контрнаступления

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Запад продолжит поддержку Украины вне зависимости от успеха или провала контрнаступления. Возможное поражение, вероятнее всего, в любом случае выставят в позитивном ключе с помощью подконтрольных СМИ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Если вдруг контрнаступление провалится, будут просто готовить следующее, снабжать оружием и так далее, — считает политолог Георгий Бовт. — Запад в любом случае не оставит Украину без помощи, потому что ее поражение политически неприемлемо».

Жарихин допустил, что контрнаступление может быть перенесено как раз для того, чтобы не допустить слишком масштабного провала, который будет невозможно скрыть при помощи СМИ.

«Решение о дальнейшей поддержке Украины Запад будет принимать в независимости от успехов контрнаступления. Если будет принято соответствующее решение, то любую неудачу можно будет изобразить в СМИ как победу. Впрочем, не факт, что в ближайшее время будет дана отмашка к началу контрнаступления. Есть вероятность, что провал будет такого масштаба, что скрыть его не удастся», — сказал политолог.

Ранее депутат Госдумы и сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай заявил, что ВСУ будут обескровлены в случае контрнаступления. Он также добавил, что спецоперация не завершится без достижения целей и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

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Варвара Кошечкина
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