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11:28, 4 мая 2023Бывший СССР

Техника ВСУ выдвинулась в сторону Северска для возможной атаки на Кременную

ТАСС: крупная колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска для атаки на Кременную

Фото: Libkos / AP

Крупная колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляется в сторону Северска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах региона.

Отмечается, что эти силы могут быть задействованы для атаки на Кременную в Северодонецком районе.

«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска. Это кременское и лисичанское направление, где пытаются сконцентрировать силы для основного либо отвлекающего удара», — пояснил собеседник агентства.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о серьезных потерях ВСУ под Белогоровкой в ЛНР. Из-за нехватки людей противник вынужден каждый день перебрасывать силы с других направлений.

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Варвара Кошечкина
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