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23:04, 4 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности падения лифта с подростком в Москве

В прокуратуре заявили, что при падении лифта в Москве пострадал 16-летний подросток

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пострадавшим при падении лифта на улице Верхние поля в Москве оказался 16-летний подросток. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Сейчас несовершеннолетний госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительной информации, ТСЖ заключен договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией.

Выяснилось, что ЧП произошло из-за сбоя в работе лифта. Перед тем, как сработали аварийные стопоры, кабина успела пролететь пять этажей. В результате резкого торможения находившийся в лифте юноша получил перелом ноги.

Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СКР по Москве, заявила «Ленте.ру», что возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Об этом инциденте сообщалось ранее 4 мая.

Схожий случай произошел в ноябре 2022 года в жилом доме в Иркутске. Тогда лифтовая кабина с мужчиной, женщиной и ребенком сорвалась с четвертого этажа. Сообщалось, что никто из людей, находящихся в лифте, значительно не пострадал.

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Марина Совина
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