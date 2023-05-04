США пообещали Литве усилить военное присутствие в Балтийском море

Глава Минобороны Литвы заявил о грядущем усилении военного присутствия США на Балтике

Военное присутствие США в Балтийском море будет усиливаться, Литва поспособствует этому, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас. Его слова приводит ТАСС.

«Литва особенно ценит присутствие Военно-морских сил США в Балтийском море, маневры с участием американских морских пехотинцев, визиты кораблей ВМС США», — сказал глава литовского Минобороны.

Он также отметил, что министр Военно-морского флота США Карлос дель Торо заверил его в грядущем усилении военного присутствия Вашингтона на Балтике.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о появлении в стране немецкой военной бригады. Глава государства добавил, что процесс будет постепенным, но руководство Литвы планирует добиваться размещения бригады к 2026 году, подготавливая необходимую инфраструктуру.