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13:26, 4 мая 2023Бывший СССР

США пообещали Литве усилить военное присутствие в Балтийском море

Глава Минобороны Литвы заявил о грядущем усилении военного присутствия США на Балтике
Арвидас Анушаускас

Арвидас Анушаускас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военное присутствие США в Балтийском море будет усиливаться, Литва поспособствует этому, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас. Его слова приводит ТАСС.

«Литва особенно ценит присутствие Военно-морских сил США в Балтийском море, маневры с участием американских морских пехотинцев, визиты кораблей ВМС США», — сказал глава литовского Минобороны.

Он также отметил, что министр Военно-морского флота США Карлос дель Торо заверил его в грядущем усилении военного присутствия Вашингтона на Балтике.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о появлении в стране немецкой военной бригады. Глава государства добавил, что процесс будет постепенным, но руководство Литвы планирует добиваться размещения бригады к 2026 году, подготавливая необходимую инфраструктуру.

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Алевтина Запольская
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