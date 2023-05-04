Раскрыто происхождение камней с Марса

В Caltech определили силу удара для выброса марсианских камней в сторону Земли

Ученые Калифорнийского технологического института (Caltech) и Лаборатории реактивного движения раскрыли силу, необходимую для того, чтобы марсианские камни были выброшены с поверхности Красной планеты и достигли Земли. Оказалось, что давление, возникающее при ударе другого небесного тела о поверхность Марса, должно быть меньше, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи провели эксперименты по лабораторному моделированию ударного давления, которое могут испытывать фрагменты марсианской породы при падении метеоритов. Для этого из нержавеющей стали изготовили камеру, в центр которой помещались образцы горных пород, содержащие плагиоклаз — кристаллический минерал, характерный для пород Марса. Затем по ним стреляли из специальной пушки, выпускающей снаряды со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

При высоком давлении плагиоклаз превращается в стеклообразный маскелинит. За последние пять лет на Земле были метеориты марсианского происхождения со смесью плагиоклаза и маскелинита, что позволяет определить примерную величину давления, которому они подвергались.

Предыдущие эксперименты показали, что плагиоклаз превращается в маскелинит при ударном давлении в 30 гигапаскалей (ГПа), что в 300 тысяч раз превышает атмосферное давление на уровне моря или в 1000 раз превышает давление, с которым контактирует подводный аппарат при погружении в океан на глубину трех километров. Однако новое исследование показало, что маскелинит возникает при давлении около 20 ГПа, при этом риск разрушения камней снижается, что объясняет, почему на марсианских метеоритах отсутствуют значительные повреждения.