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08:30, 4 мая 2023Забота о себе

Популярные заблуждения о сексе обсудили в сети

Пользователи Reddit назвали переоцененной важность обязательного оргазма в сексе

Фото: Jeferson Gomez / Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали, какие стереотипы о сексе являются самыми распространенными. Популярные заблуждения о сексе они обсудили в разделе AskReddit.

Многие мужчины и женщины назвали переоцененной важность обязательного оргазма при сексуальном контакте.

Заблуждение, что хороший, внимательный, веселый секс обязательно должен завершаться оргазмом, а если нет — то это провал. Может быть, вам настолько нравится целоваться и обниматься, что вы решаете на этом остановиться на некоторое время, а может, вы уснули или просто начали смеяться. Секс должен всегда быть про радость для всех участников

robdospuntoceroпользователь Reddit

Также пользователи Reddit согласились с тем, что часто показываемая в порнороликах техника не всегда работает.

Быстрее и жестче — не всегда равно лучше

Easy_Money343пользователь Reddit
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Комментаторы указывают и на то, что сразу проявляющая себя сексуальная совместимость между подходящими друг другу партнерами также является стереотипом.

Не с каждой парой сразу случается эта химия, когда вы совпадаете, и происходит что-то невероятное. Многим парам нужны время и старание, чтобы достичь результата

_MooFreaky_пользователь Reddit

Пользователи форума Reddit рассказали, как изменился секс после 30 лет по сравнению с сексом, который у них был после 20 лет. Многие мужчины и женщины признались, что после 30 лет стали чаще отказываться от секса в пользу сна и отдыха.

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Александра Лисица
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