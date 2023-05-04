Популярные заблуждения о сексе обсудили в сети
Пользователи форума Reddit рассказали, какие стереотипы о сексе являются самыми распространенными. Популярные заблуждения о сексе они обсудили в разделе AskReddit.
Многие мужчины и женщины назвали переоцененной важность обязательного оргазма при сексуальном контакте.
Заблуждение, что хороший, внимательный, веселый секс обязательно должен завершаться оргазмом, а если нет — то это провал. Может быть, вам настолько нравится целоваться и обниматься, что вы решаете на этом остановиться на некоторое время, а может, вы уснули или просто начали смеяться. Секс должен всегда быть про радость для всех участников
Также пользователи Reddit согласились с тем, что часто показываемая в порнороликах техника не всегда работает.
Быстрее и жестче — не всегда равно лучше
Комментаторы указывают и на то, что сразу проявляющая себя сексуальная совместимость между подходящими друг другу партнерами также является стереотипом.
Не с каждой парой сразу случается эта химия, когда вы совпадаете, и происходит что-то невероятное. Многим парам нужны время и старание, чтобы достичь результата
Пользователи форума Reddit рассказали, как изменился секс после 30 лет по сравнению с сексом, который у них был после 20 лет. Многие мужчины и женщины признались, что после 30 лет стали чаще отказываться от секса в пользу сна и отдыха.