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10:42, 4 мая 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что российские силы готовы отразить наступление ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские силы готовы отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), причин для паники в Луганской народной республике (ЛНР) нет. Об этом заявил помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, передает ТАСС.

« У них ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — прим. ТАСС) заработал в полную мощь, <...> где-то, может быть, у них получилось покататься на своих танках, БМП, сделать ролики. Но я по сей день не слышу, чтобы они где-то что-то прорвали, прошли», — заявил Алаудинов.

По его словам, все «абсолютно прогнозируемо», а российские войска готовы к тому, что противник может пойти в наступление.

ВСУ, утверждает Алаудинов, осуществляют вылазки и пытаются прощупать оборону, но не стягивают к линии соприкосновения сотни танков.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское контрнаступление уже фактически началось. Он отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта.

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Алевтина Запольская
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