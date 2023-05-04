Командир спецназа «Ахмат» назвал последствие для Украины после контрнаступления

Командир спецназа «Ахмат»: после контрнаступления ВСУ будет некем противостоять России

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов заявил, что после весеннего контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет некем противостоять российским военнослужащим. Его слова приводит ТАСС.

«Я так думаю, что вот сейчас то, что они собрали в так называемое контрнаступление, — это последние крохи с Украины. В конечном итоге, когда мы уже перемелем это их контрнаступление, я думаю, что дальше им уже некого будет ни собирать, ни противопоставлять нам», — назвал он последствие. Алаудинов добавил, что российским военным было известно о подготовке Украиной этих сил.

Комментируя примерные сроки, которые необходимы для отброски украинских войск от границ Луганской народной республики (ЛНР), он отметил, что у России нет необходимости делать рывки и отправлять бойцов на гибель. «Мы потихоньку, планомерно делаем свою работу. Мой прогноз: вот эта эпопея с Украиной будет завершена в 2024 году. Примерно к августу-сентябрю», — сказал Алаудинов.