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10:04, 4 мая 2023Мир

Французам отказали в референдуме о проведении пенсионной реформы

Французской оппозиции отказано в проведении референдума по пенсионной реформе Макрона

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Конституционный совет Франции отказал оппозиции в проведении референдума по реализации пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал France24.

Согласно постановлению совета, требование оппозиционеров от левых партий о проведении референдума по отмене или пересмотре непопулярной среди французов реформы «не удовлетворяет условиям, изложенным в Конституции Франции».

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к жителям страны раскрыл три основных направления действий властей, которые будут направлены «на благо французского народа». Президент таким образом попытался объяснить гражданам важность принятия «необходимой», по его словам, пенсионной реформы.

15 апреля французский лидер подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Глеб Бажуткин
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