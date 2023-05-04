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18:31, 4 мая 2023Мир

США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Нацразведка: США считают крайне маловероятным применение РФ ядерного оружия на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вашингтон считает, что применение Россией ядерного оружия на Украине в ходе специальной военной операции (СВО) маловероятно. Так ситуацию оценила директор Нацразведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената, трансляция ее выступления велась на YouTube.

«С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно», — сказала она, сославшись на актуальные разведданные.

Ранее Хейнс заявила, что РФ сохраняет статус «мощной военной силы», несмотря на потери в ходе боевых действий. Глава Нацразведки США отметила, что Москва представляет угрозу для Вашингтона в ядерной сфере.

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Полина Матюхина
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