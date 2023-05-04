Аллергикам подсказали способ крепче спать с помощью носка

Сомнолог Марго: спать с аллергией будет проще, если положить на лоб носок с теплым рисом

Спать при сезонной аллергии будет проще, если полежать перед сном с наполненным горячим рисом носком на лбу, рассказала сомнолог Сэмми Марго. Ее необычный метод приводит издание Express.

Марго отметила, что аллергия мешает крепко спать и в итоге человек после этого весь день чувствует себя уставшим и разбитым. Чтобы побороть один из неприятных симптомов аллергии, давление в носовых пазухах, она предложила аллергикам засыпать с разогретым носком. «Наполните чистый носок неприготовленным рисом, погрейте в микроволновке полминуты, положите на лоб или на глаза. Он не должен быть слишком горячим», — подсказала способ врач.

По словам сомнолога, тепло поможет побороть неприятные ощущения и будет способствовать расслаблению. «Кроме того, вес носка будет производить мягкое давление, которое может ослабить головную боль», — добавила Марго.

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