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03:14, 4 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую и Горловку

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле двух населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты атаковали село Новоселовка Вторая, выпустив три снаряда калибра 122 миллиметра, а также Горловку, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Подробностей о жертвах среди мирного населения и разрушениях не приводится.

Ранее в сети появились кадры, сделанные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), демонстрирующие прилет снаряда бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по их позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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