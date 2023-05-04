В ДНР сообщили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую и Горловку

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле двух населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты атаковали село Новоселовка Вторая, выпустив три снаряда калибра 122 миллиметра, а также Горловку, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Подробностей о жертвах среди мирного населения и разрушениях не приводится.

Ранее в сети появились кадры, сделанные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), демонстрирующие прилет снаряда бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по их позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут).