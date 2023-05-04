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22:04, 4 мая 2023Мир

В Турции осудили поведение украинской делегации на Парламентской ассамблее

Турецкий депутат осудил поведение украинской делегации на Парламентской ассамблее в Анкаре

Фото: Imad Alassiry / Unsplash

Депутат парламента Турции, глава «‎Партии инноваций» ‎Озтюрк Йылмаз раскритиковал срыв мероприятия украинской делегацией на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом сообщают «Известия».

Он назвал невежливым поведение делегатов, попытавшихся развернуть украинский флаг во время выступления: «Это не дипломатический, невежливый поступок. Я хочу подчеркнуть это прежде всего. (...) Это очень печальная ситуация».

Он также высказался о возможной реакции турецкой стороны на произошедшее, отметив, что нужно подождать и посмотреть. Однако, по словам Йылмаза, существуют разные способы предупредить Киев о возможных последствиях срыва мероприятия.

Ранее стало известно, что украинский делегат попытался развернуть украинский флаг, но ему помешали, после чего началась потасовка. Через некоторое время желто-синий флаг с гербом Украины развернули двое мужчин и женщина, один из которых вел себя агрессивно, когда его пытались остановить.

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Марина Совина
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