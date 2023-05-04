Захарова выступила против поставки Британией снарядов с обедненным ураном ВСУ

Захарова призвала ООН осудить планы Британии по поставке снарядов с обедненным ураном ВСУ

Россия призывает Секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании по поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем Секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия», — заявила российский дипломат.

Как указала Захарова, при применении снарядов с обедненным ураном образуются соединения, которые «при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил переданные Великобританией Украине снаряды с обедненным ураном с сотнями «мини-Чернобылей».

Ранее стало известно, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В Лондоне также подчеркнули, что у страны нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта

