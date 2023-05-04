Глава МИД Турции отозвал свою статью для издания из-за критики турецких властей

Чавушоглу отозвал свою статью для The Economist из-за критики Турции со стороны издания

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отозвал написанную им для британской газеты The Economist статью из-за критики турецких властей со стороны издания, передает ТРТ.

Такое решение Чавушоглу принял после выхода последнего номера журнала, на обложке которого, в частности, присутствовал призыв к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покинуть свой пост. Уточняется, что материал министра должен быть выйти в следующем номере издания. «Я отзываю свою статью. Нам нет дела до тех, кто постоянно вмешивается во внутренние дела Турции. (...) Они принимают решение за наш народ и пытаются его направить», — заявил глава МИД.

Он также поинтересовался, почему британское издание заинтересовано в отставке турецкого президента. «Почему Эрдоган должен уйти? Что вам до этого? В чем вред для Англии?» — задался вопросом Чавушоглу.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил о всеобщей зависти из-за способности Эрдогана поддерживать общение как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.