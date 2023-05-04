Беременная пассажирка избила сотрудницу авиакомпании и попала на видео

Беременную пассажирку Spirit Airlines арестовали в аэропорту Атланты за драку

Разъяренная беременная пассажирка Spirit Airlines избила сотрудницу авиакомпании, которая не пустила ее на рейс из-за агрессивного поведения. Драка двух женщин попала на видео, которое публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как участницы конфликта тянут друг друга за волосы, сбивают ограждение у выхода на посадку, после чего падают на пол. Несколько мужчин подбегают к ним, чтобы разнять, однако это получается с трудом.

Инцидент произошел в аэропорту Атланты, в результате произошедшего 29-летнюю пассажирку арестовали. Сотрудница авиакомпании заявила, что от дебоширки пахло алкоголем.

Ранее в апреле стало известно, что стюардессы рейса United Airlines вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету, чтобы убрать рассыпавшийся попкорн. Уточняется, что женщина находилась на борту лайнера вместе с двумя детьми.