Посол США в России навестила в колонии осужденного за шпионаж Уилана

Посол США в России Трейси навестила осужденного за шпионаж Пола Уилана в колонии

Посол США в России Линн Трейси в четверг, 4 мая, навестила в колонии осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщается на официальной странице американского диппредставительства в Twitter.

«Сегодня посол Трейси посетила Пола Уилана в ИК-17 в Мордовии», — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что американец «несправедливо находится под стражей».

В посольстве добавили, что освобождение Уилана «остается абсолютным приоритетом», и пообещали, что правительство Соединенных Штатов продолжит взаимодействие с российскими властями «для скорейшего возвращения Пола домой».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США сами предпочли обменять баскетболистку Бриттни Грайнер вместо бывшего морского пехотинца Пола Уилана. По ее словам, бывшего морского пехотинца даже не включили в списки на обмен заключенными с Москвой.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2018 году, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Президент США Джо Байден уверял, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.